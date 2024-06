Carlotta Mantovan e il nuovo fidanzato: amore a gonfie vele, la foto insieme a Roma con la figlia Stella Frizzi

di Luca Uccello

Carlotta Mantovan ha voglia di tornare a Roma. Per il momento ci è tornata da turista. Ma non le basta più. Vuole tornarci forse a vivere. Ma non da sola. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta è rimasta sola per sei lunghi anni. Anni vissuti lontano dall'Italia, da ogni angolo di una città che le ricordava suo marito. Ma oggi quel paesino nel nord della Francia in cui ha vissuto con la piccola Stella è diventato ancora più piccolo.

Il nuovo fidanzato

Ma lì in Francia, con il tempo, ha ritrovato un uomo che le ha ridato la forza di vivere, sorridere alla vita e nuovamente amare.

Ci è tornata per rimettersi in gioco con Ballando con le stelle e "adesso, scrive il settimanale Chi, rotto il tabù, sembra non avere più paura dei ricordi che quei luoghi tanto famigliari inevitabilmente evocano. Al punto che nella Capitale pare sia addirittura tornata a vivere, probabilmente per permettere alla figlia, che ha appena compiuto 11 anni, di iniziare il secondo ciclo scolastico in Italia". Al suo fianco, come mostra il paparazzato del settimanale diretto da Alfonso Signorini, c'è sempre lui, il cavaliere misterioso che ha ridato luce a Carlotta...

