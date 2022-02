Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan cambia vita: la decisione della vedova

Carlotta Mantovan ha cambiato vita. Carlotta, vedova del compianto conduttore tv Fabrizio Frizzi, ha infatti deciso di lasciare l’Italia.

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi (Foto: Ansa)

Carlotta Mantovan cambia vita

Carlotta Mantovan cambia vita e si trasferisce in Francia assieme alla figlia Stella. A dare la notizia il sito Dagospia, che non ha però fatto sapere se il trasloco sia definitivo o soltanto temporaneo.

Sono passati ormai quattro anni dalla tragica scomparsa del conduttore, avvenuta il 26 marzo 2018 per un’emorragia celebrale e a seguito di cui Carlotta aveva deciso di prendersi un anno di pausa dalla televisione, per superare il momento difficile lontano dalle telecamere. La Mantovan è poi tornata al lavoro sul piccolo schermo per condurre la rubrica "Tutta Salute" con Michele Mirabella e a Portobello con Antonella Clerici, ma per ora sembra aver accantonato il mondo dello spettacolo.

