Carlotta Dell'Isola, il dolore prima di rimanere incinta: «Ero diventata una vera e propria cavia umana»

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino hanno annunciato che presto diventeranno genitori. L'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato però in un post Instagram di aver trascorso due anni davvero complicati. I medici, dopo il matrimonio con Nello Sorrentino, le dissero che difficilmente sarebbe riuscita a concepire un bambino in maniera naturale. Ecco perché Carlotta ha scelto di spiegare, con un post Instagram, cosa è successo in uno dei momenti più dolorosi della sua vita.

Il messaggio

«Non credo esista un modo corretto o ci siano dei tempi prestabiliti per parlare di una determinata situazione - ha scritto Carlotta dell'Isola su Instagram -.

«Un giorno inizi a provarci, inizi a fare delle visite e puff, ti arriva la doccia fredda: “difficilmente riuscirete a concepire un bambino in modo naturale” - ha continuato Carlotta Dell'Isola -. Allora inizi con analisi, visite, punture. Diventi una vera e propria cavia umana. Ma ti convinci che ne valga la pena, sacrificare tutto per una causa così grande. Peccato che una cosa che nessuno ti dice quando inizi questi percorsi è che se non sei attento, ponderato, finirai per distruggere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Compreso il tuo matrimonio. E beh, noi ci siamo andati vicino. Io ci sono andata vicino. Sapete, la speranza, giorno dopo giorno, diventa ossessione per poi sfociare nella depressione. Non ti senti capita, compresa da nessuno e finisci per chiuderti in te stessa».

«Non abbiamo mai perso la speranza»

«Grazie al cielo, ho un grande marito che mi ha saputo stare vicino - ha spiegato Carlotta Dell'Isola -. Lui ha saputo fare un passo indietro quando io ne facevo cento avanti, trasformandosi in una vera e propria impalcatura quando il mio mondo si stava sgretolando. E, così, sono passati due anni. Due anni fatti di: “ perché non fai un figlio?”, “Carly, lo sai che sono incinta?”, “sai chi diventerà mamma?”. Ma noi e, sottolineo noi, non abbiamo mai perso la speranza. Così, a novembre, abbiamo deciso di congelare gli ovuli per poi scoprire che il mio endometrio era pieno di polipi».

