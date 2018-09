Carlos Maria Corona e la nuova foto con il cane su Instagram, ma ai fan non sfugge un particolare

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, il figlio di, è sbarcato da 24 ore su Instagram e già ha circa 123mila follower. Boom di like per i primi due scatti postati sul social network, ma è la seconda foto che avrebbe fatto discutere. Nell'immagine, Carlos, in jeans, occhiali da sole e felpa col cappuccio, è in giro col suo cane per le strade di Milano. Ma ai follower», avrebbe cinguettato un fan. Effettivamente, guardando con attenzione la foto, a una delle due scarpe sembrerebbe attaccata. Che sia un vezzo di stile o la prima gaffe social, non è dato saperlo.Fatto sta, che il ragazzino oggi ha documentato con garbo la sua prima giornata sulleIl suo approdo social però divide i fan. C'è chi ritiene sia «influenzato» da papà Fabrizio e chi invece pensa che Carlos abbiaper avere un profilo personale. Futuro da influencer? Staremo a vedere.