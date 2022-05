Carlos Corona, le dichiarazioni choc contro la madre Nina Moric: «Ha preferito 50mila euro all'amore per suo figlio»

Le liti tra Nina Moric e Fabrizio Corona trovano una nuova svolta e ad andarci di mezzo è il figlio Carlos Maria Corona. Dopo gli ultimi fatti avvenuti in casa Corona, il 19enne si è dichiarato testimone del furto che la modella avrebbe commesso nell'appartamento dell'ex marito. Solo due settimane fa l'ex re dei paparazzi aveva voluto spiegare cosa fosse realmente successo sui social la sera del 29 aprile. «La signora Moric è entrata col volto coperto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato 10 euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay, ha scaricato 25 euro e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50 mila euro in contanti. Li ha presi e se li è portati via, chiamando un taxi. Ha rubato in casa del suo ex marito davanti agli occhi del figlio. Il figlio Carlos era testimone».

CARLOS CORONA ATTACCA LA MADRE: HA PREFERITO I SOLDI A ME

Versione confermata a gran voce da Carlos che ora sui social torna ad attaccare la madre: «Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi. Evidentemente ha preferito 50 mila euro all'amore per suo figlio». Uno sfogo durissimo che continua con altre storie, sempre dal profilo di Carlos Corona perché quello di papà Fabrizio è bloccato come evidenzia il ragazzo stesso. «Ma io sono diventato grande e forte e ho le spalle larghe»

LE PAROLE DI FABRIZIO CORONA

Non rimane in silenzio l'ex fotografo dei vip che decide di replicare a tutte le minacce della Moric dall'account della sua agenzia: «Le storie d'amore, quelle vere, non finiscono così. La nostra non è mai stata una storia d'amore. Tu non sai cosa è l'amore. Tu non sai neanche cosa è l'amore per un figlio». Ci va giù pesante Fabrizio che ormai è senza «pietas»: «La vita può essere stata cattiva con te quanto vuoi, ma i figli bengono prima di qualsiasi cosa. Prima lo hai utilizzato per vendicarti di me, poi per scaricare le tue pazzie e follie. Giustamente te lo hanno tolto per 4 anni. Io te l'ho fatto riavere nel 2018 ed è stato l'errore più grande della mia vita - scrive ancora - Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato, spu**anato e fatto stare male per le tue follie, distruggendo la sua e la mia vita. Ma ora dopo l'ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita».

LA LITE INFINITA TRA NINA MORIC E FABRIZIO CORONA

È lapidario nell'ultimo post: «Nessuno dei Corona ti perdonerà o ti aiuterà. Rimani nella tua follia, solitudine e cattiveria. E poi basta, ci siamo divorziati 15 anni fa. Cancella tutto e sparisci per sempre».

E se qualcuno si aspettava ore di storie della modella croata per replicare a queste dichiarazioni si deve ricredere perché Nina Moric ha solo fatto una storia (presumibilmente rivolta all'ex marito) con scritto: «Posso accontentare solo una persona al giorno. Oggi non è la tua giornata, anche domani non va bene. Adios».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 21:46

