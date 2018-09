Carlos Corona e le critiche dei fan su Instagram per colpa del padre Fabrizio

Carlos Corona e la nuova foto con il cane su Instagram, ma ai fan non sfugge un particolare

Un dolore sempre più forte, da mamma, per. Se la reazione della showgirl croata all'apertura del profilodi suo figlio,, era apparsa eccessivamente drammatica, molto più comprensibili sono gli sfoghi a cui si è lasciata andare dopo aver letto i tanti commenti apparsi sotto i post del figlio 16enne, avuto da. Ecco cosa è successo.Grazie anche all'endorsement di papà Fabrizio, Carlos aveva annunciato l'apertura del suo profiloufficiale. In virtù della notorietà dei genitori, Carlos ha fatto incetta di follower, che hanno riversato decine e decine di commenti sotto i suoi post. Tra questi, però, ce n'erano alcuni che non sono andati giù a, già amareggiata per la semplice apertura dell'account Instagram.In molti, infatti, si sono lasciati andare aintrisi di odio. E anche chi ha provato a mostrarsi vicino al ragazzo ha finito per ferire la mamma. «Perché non sorridi mai? Sembri la depressione fatta persona», «Tuo padre ti sta influenzando negativamente», «Si vede che sei infelice», alcuni dei commenti che più hanno addolorato Nina Moric. Anche perché stiamo parlando di un ragazzo appena 16enne, magari attaccato da persone che potrebbero essere i suoi genitori.La showgirl croata, rispondendo ad alcuni commenti e alle domande di Gabriele Parpiglia su, si è quindi lasciata andare ad un lungo sfogo. «Carlos, è un ragazzo intelligente e vispo. Non c'è nulla sulla faccia della terra, che respiri o cammini, nulla di così infelice come un essere umano che commenta con pregiudizi» - la risposta a tono e la puntualizzazione di Nina Moric - «Sono contro il fatto che Fabrizio pubblichi e apra un profilo social a nostro figlio, dove io non ho alcun accesso. Da madre, però,a leggere certi. Credo sia più che legittimo difendere ciò che ami più della tua stessa vita».