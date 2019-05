Carlo e Camilla in Baviera, il premier Markus Soeder ha voluto offrire un dono al neonato figlio Archie del principe Harry e della moglie Meghan: «un vero paio di Lederhosen», il classico pantalone di cuoio con bretelle tipico della regione «perché il modo di vivere bavarese possa accompagnare il piccolo fin dal principio».

Ricevuti ieri dalla cancelliera Angela Merkel, Carlo e Camilla hanno poi incontrato il presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier, dal quale hanno ricevuto un pelouche in dono per il neonato. Dall'annuncio della nascita Harry e Meghan hanno ricevuto messaggi da tutto il mondo: in un post su Instagram la coppia ha chiesto di non inviare regali ma piuttosto destinare denaro ad organizzazioni benefiche scelte di propria scelta.

Venerdì 10 Maggio 2019, 21:57

