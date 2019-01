Carlo Ancelotti di nuovo nonno: ecco Lucas e Leon, i gemellini del figlio Davide

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

diventata di nuovo. Una grande emozione per l’allenatore del Napoli e della sua famiglia dove sono arrivati i due gemellini Lucas e Leon.La compagnia spagnola del figlio Davide, Ana Galocha, ha dato alla luce stamattina due gemelli. I piccoli si chiamano Lucas e Leon e la mamma ha partorito a Napoli, nel Polo ostetrico ginecologico diretto dal professor Nicola Colacurci, dell’Università Vanvitelli.Gli auguri sono arrivati anche dall’account social del Napoli SSC che ha postato una foto di Davide seguita dalla didascalia: “Tanti auguri Davide per la nascita di Lucas e Leonardo Ancelotti”. Ancelotti ha già un nipote nato dalla sua prima figlia Katia, che ha sposato Mino Fulco, nutrizionista campano che ha lavorato con lui in Spagna e ora nel Napoli.