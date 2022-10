Cara Delevigne e Margot Robbie, incidente in Argentina: paura per un paparazzo, cos'è accaduto

Momenti di tensione per la top model Cara Delevigne e la sua amica Margot Robbie, che loro malgrado sono rimaste coinvolte in un violento incidente a Buenos Aires, Argentina. Come riferisce il sito Tmz, ieri sera, domenica 2 ottobre, le due donne erano appena uscite dal Patagonia Sur nel quartiere La Boca della capitale e si stavano dirigendo verso l'auto che le avrebbe accompagnate a casa quando un paparazzo si è scagliato verso la vettura per fare alcune foto.

Preso alla sprovvista, l'autista sarebbe partito in gran velocità senza però accorgersi che soltanto la modella era montata in auto. A quel punto Margot sarebbe saltata fuori per evitare ulteriori lesioni, cadendo a terra con il fotografo. L'uomo avrebbe continuato a scattare immagini, prima di scappare e inciampare nuovamente a terra.

Stando alle ricostruzioni del tabloid, il paparazzo avrebbe poi raccontato alla polizia di essere stato picchiato da due uomini - forse due guardie del corpo delle ragazze - e per questo di essere stato ricoverato in ospedale. L'uomo, che risponde al nome di Pedro Alberto Orquera, avrebbe ora intenzione di sporgere denuncia per la frattura riportata al braccio in seguito alla colluttazione con i due uomini, che sarebbero a loro volta in custodia. Quello che si dice una serata movimentata.

