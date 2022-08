Cara Delevingne, "assistente personale" della rapper Megan Thee Stallion. Le foto che hanno fatto il giro del mondo

di Federica Portoghese

Cara Delevingne protagonista indiscussa del Billboard Music Awards 2022. E pensare che neanche ci sarebbe dovuta essere, eppure la sua presenza non solo non è passata inosservata ma è anche stata la più chiacchierata. Perchè? Si è comportata da assistente personale della rapper Megan Thee Stallion, prendendosi cura della sua performance e sulla sua sfilata al tappeto rosso.

Cara si è fatta volontaria per aiutare Megan con il suo vestito, una scena degna da meme che ha fatto il giro del mondo. La modella ha parlato del momento al programma The Tonight Show Starring di Jimmy Fallon e ha spiegato come sia finita presente alla sfilata dei premi di maggio.

Cocaina al matrimonio, il vassoio fa il giro degli invitati: il video in diretta Facebook

Cara Delevigne, assistente di Megan Thee Stallion

«In pratica stavo lavorando come sua "assistente personale", avevo bisogno di un lavoro secondario», ha scherzato Delevingne, prima di dire a Fallon che in realtà era stata a Las Vegas, Nevada, con gli amici e in quel momento "voleva davvero" guardare l'esibizione di Megan Thee Stallion. «Ero a Las Vegas con gli amici, avevo il desiderio di vederla cantare e mi ha chiesto di accompagnarla».

Le foto in discussione hanno catturato Delevingne che sporgeva la testa da dietro un angolo, e più tardi, stando di lato e sollevando lo strascico del vestito della rapper mentre posava per le foto sul tappeto rosso. Cara ha definito il gesto "d'incoraggiamento" e supporto, tanto che ha rivelato di aver portato con sè un blocco per appunti per aiutare Megan a memorizzare il suo discorso di accettazione per Top Rap Female Artist.

La modella 29enne non si lascia certo intimorire dai riflettori e senza vergogna si è sdraiata sul pavimento per scattare foto agli ospiti dell'evento. Inoltre Delevingne di è seduta in prima fila, insieme a Megan, senza mai sentirsi "di troppo" e ha raccontato: «Stavo vivendo la mia vita migliore, ma la gente l'ha trovato un po' strano. La gente mi trova un po' strana, ma sono io. Senza nessuna vergogna».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA