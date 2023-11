Ballando, Caprarica sbotta contro Mammucari: «Io sarò un cane, ma tu sei un cafone»

di Marta Goggi

Ieri sera a Ballando con le Stelle c'è stata una discussione accesa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. I due concorrenti del programma non sembrano essere in buoni rapporti, ma Mammucari oltre che con Caprarica ha avuto una discussione anche con Selvaggia Lucarelli, a seguito di una provocazione dell' ex giornalista: «E smettila con la storia che sei qui da tre settimane. Tutti i concorrenti sono qua da quando ci sei anche tu e alcuni sono più bravi. Caprarica ha ballato bene stasera, molto meglio di te».

L'attacco di Mammucari a Caprarica

Teo Mammucari non era d'accordo con quanto detto dalla Lucarelli e in merito a Caprarica ha risposto: «Non mi fate parlare di lui vi prego. Lui ha ballato meglio di me? Ma che state a dì? C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina. Non sapeva dove stava e poi l’ha rivista quando lei gli ha detto di girarsi. Si è perso la ballerina. Quello è un tronco che parla inglese, bruciato, balla bene? Ma è un cane! Quello è proprio un cane malato senza una zampa.

Caprarica ha risposto alle critiche di Mammucari: «Adesso ascoltami bene. Io sarò un cane ma resto gentiluomo, tu invece sei diventato un gran cafone. Questa è la mia opinione e tu per me sei un cafone te lo confesso. Secondo me faresti bene a prendere delle lezioni di buone maniere. Mi hai rotto le scatole tutta la sera a dirmi le stesse cose. Balla Teo, balla. Anzi, impara a ballare davvero e non fare più il molleggiato. Mi stai esaurendo e mi hai proprio scocciato».

