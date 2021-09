Can Yaman in lacrime, le foto della crisi di nervi dopo l'addio a Diletta Leotta

Can Yaman è ormai solo da diverso tempo. L'attore turco e Diletta Leotta non si mostrano più insieme sui social e sembra che si evitino agli eventi mondani. Ed ecco che spuntano le foto del divo in lacrime, una crisi di nervi immortalata dal settimanale 'Diva e Donna' che chiama in causa la conduttrice: «Le lacrime di Can Yaman rimasto solo... Dopo l’addio a Leotta, le foto di una crisi di nervi».

Can Yaman in lacrime

Can Yaman è stato sorpreso da "Diva e Donna" proprio durante un momento di sconforto mentre si asciuga le lacrime. La foto è finita sul magazine dando spazio alla presunta rottura con Diletta Leotta. La loro chiacchierata storia d'amore sarebbe giunta al capolinea anche se non c'è mai stata la conferma definitiva. La star appare abbattuta negli scatti nonostante il momento d'oro dal punto di vista professionale.

Can Yaman e Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta hanno fatto discutere sin dall'inizio per la loro frequentazione, secondo alcuni frutto di una montatura. Poi dopo il viaggio in Turchia si parlava di nozze imminenti, ma i progetti si sarebbero arenati. L'estate è proseguita a distanza e senza spiegazioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 14:04

