Can Yaman e Francesca Chillemi, il marito dell'ex miss Itallia rompe il silenzio: «Perdono, ma in famiglia si rumoreggia»

Si è parlato tanto del feeling tra Can Yaman e Francesca Chillemi e ora il marito dell'ex Miss Italia, Stefano Rosso, rompe il silenzio: «Perdono, ma in famiglia c’è chi rumoreggia». Nella coppia, dunque, sembra essere tornato il sereno, ma le foto compromettenti apparse sui giornali nelle settimane scorse sono state difficili da digerire. Tutto è cominciato dall'incontro sul set.

Can Yaman e Francesca Chillemi

Tra l'attore turco e l'ex Miss Italia, impegnati nelle riprese della fiction ‘Viola come il mare’, è nato un rapporto che ha fatto scatenare il gossip. Can era single dopo la fine della chiacchierata relazione con Diletta Leotta, ma l'attrice no. Nel nuovo numero di Chi in edicola, all’interno delle Pillole di Gossip, si legge che Rosso avrebbe perdonato la Chillemi, dopo lo scoop che ipotizzava due notti di passione per i due attori.

Can Yaman e Francesca Chillemi, parla il marito

Le immagini spuntate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, avevano pizzicato i due fuori dallo stesso portone, quello della casa dove vive la Chillemi quando si trova a Roma. Il presunto flirt avrebbe fatto imbestialire la famiglia dell’ex Miss Italia. Si legge ora sempre su 'Chi' che Rosso avrebbe perdonato per quelle foto, ma che in famiglia si continui a parlare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 13:28

