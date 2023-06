Can Yaman: «Fidanzata inventata, quando ne avevo una (Diletta Leotta) fatto di tutto per rovinare la storia»

di Redazione Web

Sono giorni in cui viene attribuita una nuova fidanzata a Can Yaman. Secondo alcune indiscrezioni, l'attore turco avrebbe ritorvato l'amore al fianco di Giorgia Colombo, una ragazza del tutto lontana dal mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, Can Yaman ha scelto di rompere il silenzio sfogandosi nelle sue Instagram stories in merito all'ennesima segnalazione su una sua presunta relazione. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Can Yaman e lo sfogo su Instagram

«Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta, ma non è vero - ha scritto Can Yaman nelle sue Instagram stories -. Quando ne avevo una vera (Diletta Leotta, ndr), avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta.

Poi, ha aggiunto: «Bah. Vi assicuro se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io. Se volete portare ad alcune persone un po' di visibilità fate pure, però non è colpa mia. Cercate di vedere tutte le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze».

L'attore turco, dunque, ha concluso il suo sfogo facendo un ringraziamento speciale ai suoi fan. «Meno male che i miei fan ormai hanno imparato a non credere a nulla a meno che non verifichi io. Li ringrazio».

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman ha fatto sognare a cuore aperto i loro fan. I due sono stati insieme diversi mesi e si sono conosciuti tramite social e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il loro legame è stato così forte tanto che l'attore turco aveva proposto a Diletta di diventare sua moglie. In vista delle nozze, la conduttrice di dazn, era andata in Turchia per conoscere la famiglia del futuro sposo. Tutto sembrava andasse a gonfie vele, ma poi qualcosa è andato storto, tanto che ha portato alla rottura definitiva della loro storia d’amore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 11:40

