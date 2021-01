Can Yaman, fan in delirio dopo le ultime foto insieme: «Claudia Gerini è la donna più invidiata d'Italia»

«Claudia Gerini è la donna più invidiata d'Italia» è il commento più diffuso dopo le foto con Can Yaman. Il protagonista di DayDreamer, l'attore turco che presto vestirà i panni di Sandokan, è ormai un idolo sui social e la vista delle foto insieme all'attrice hanno mandato in delirio le fan sui social. I due stanno condividendo il set del nuovo spot diretto da Ferzan Ozpetek per un noto marchio di pasta.

I due si abbracciano in giro per la città di Roma e sembra che abbiano scoperto una grande intesa. C'è anche chi sui social le chiede come sia l'attore e Claudia Gerini non può fare a meno di rispondere: «Bono». Can Yaman ha letteralmente conquistato l'Italia con la serie DayDreamer e gli ingaggi si moltiplicano. Ha fatto notizia la scelta di ricoprire il ruolo della Tigre della Malesia nel remake di Sandokan al fianco di Luca Argentero.

La sua presenza ha anche creato qualche problema nella capitale. Can Yaman ha dovuto pagare una multa di 400 euro per mancato mantenimento delle distanze interpersonali. Le ammiratrici hanno invaso il centro di Roma e creato assembramenti pur di vederlo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 21:37

