Can Yaman e Diletta Leotta, l'indiscrezione sul Festival di Sanremo e il gesto super romantico

Can Yaman sarà al Festival di Sanremo. La notizia arriva, mentre impazza il gossip su Diletta Leotta. Per la conduttrice sportiva l'attore turco avrebbe compiuto un gesto che fa sognare, ma il nuovo Sandokan va alla conquista non solo di Diletta e del pubblico italiano, ma anche del Teatro Ariston. A quanto apprende l'Adnkronos, sarà ospite del festival.

CAN YAMAN A SANREMO 2021

Mentre la complicata organizzazione dei protocolli di sicurezza anti-Covid monopolizza il dibattito pubblico, la macchina del festival continua a lavorare a pieno ritmo anche al cast artistico e l'attore turco 31enne sarebbe l'ultimo colpo messo a segno da Amadeus e la sua squadra.

La partecipazione di Yaman incontra i gusti degli amanti del gossip, visto i rumors e le fotografie con Diletta Leotta, coconduttrice del festival dello scorso anno. Dietro l'ingaggio di Yaman, inoltre, ci sarebbe il manager Andrea Di Carlo, che le cronache rosa indicano come il nuovo fidanzato di Arisa (che quest'anno torna in gara tra i Big) e che avrebbe già curato anche la partecipazione a tutte le serate del festival di Zlatan Ibrahimović.

CAN YAMAN IL GESTO PER DILETTA

Nelle ultime ore Can Yaman ha condiviso sul suo account Instagram una storia che vale più di mille parole. Dopo aver pubblicato la canzone e il testo "Una notte a Napoli", ha ripreso un paesaggio innevato sulle note di "Mi sono innamorato di te", celebre canzone di Luigi Tenco.

