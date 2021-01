Can Yaman e Diletta Leotta, storia d'amore in corso?: «Nello stesso hotel...»

Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme, flirt in corso. Secondo le ultime indiscrezioni Can Yaman, famoso attore turco da poco sbarcato a Roma per registrare uno spot con Claudia Gerini diretto da Ferzan Ozpetek, frequenterebbe la bella giornalista sportiva Diletta Lotta.

A dare la notizia della nuova liaison fra Can Yaman e Diletta Leotta la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli che sulle frequenze radiofoniche di Rds ha svelato l’indiscrezione. I due, che avrebbero alloggiato nello stesso hotel della Capitale, sarebbero stati anche sorpresi mentre si scambiavano romantici baci.

Nulla è confermato e i diretti protagonisti per ora non hanno fatto sapere niente a riguardo, ma sia Yaman che la Leotta sono single. Diletta infatti, nonostante le voci (smentite) di una relazione con Zlatan Ibrahimovic, è libera dalla fine della sua relazione col puglie Daniele King Toretto, suo ultimo fidanzato ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 17:43

