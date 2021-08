Can Yaman, aria di crisi con Diletta Leotta e nuovi lavori: il progetto con Francesca Chillemi

La vita professionale di Can Yaman procede a gonfie vele con nuovi ingaggi, ma con Diletta Leotta sembra che ci sia aria di crisi. Lei è in vacanza da sola alimentando il gossip. Intanto, l'attore turco è stato scelto per la serie tv 'Viola come il mare' con Francesca Chillemi. Le riprese partiranno a fine settembre tra Roma e Palermo.

Can Yaman e Diletta Leotta

Da settimane circolano i rumors secondo cui la storia tra Can Yaman e la conduttrice sportiva sia in crisi. Alcuni sono convinti che non sia stata mai autentica. Stando a quanto trapela anche dai social Leotta è in vacanza senza di lui. Il loro amore aveva attirato l'attenzione e guadagnato copertine.

Can Yaman e Francesca Chillemi

Intanto sul lavoro questo è il suo momento: tante le produzioni in cantiere. Can Yaman e l'ex miss Italia saranno i protagonisti della nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI, 'Viola come il mare', le cui riprese inizieranno a fine settembre tra Roma e Palermo. 'Viola come il Mare' è un light crime che amalgama nel racconto elementi di commedia e crime stories, ispirato al romanzo di Simona Tanzini 'Conosci l’estate?' edito da Sellerio.

Can Yaman sarà Sandokan

La star turca, inoltre, da febbraio 2022 sarà impegnata sul set per l’inizio delle riprese del remake in chiave contemporanea del kolossal 'Sandokan', la maestosa co-produzione internazionale targata Lux Vide, nata da un’idea dell’AD della società, Luca Bernabei. Dopo il successo internazionale della serie tv del 1976, in oltre 85 Paesi, la grande storia d’amore tra Est e Ovest - che ha ispirato intere generazioni alla lotta per la libertà e l’uguaglianza - è pronta a rivivere con un taglio inedito, fresco e moderno, raccontata da un punto di vista femminile.

