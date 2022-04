Camilla nella casa di Jane Austen ammira i costumi indossati da Colin Firth alias Mr Darcy: «Peccato che non ci sia lui dentro»

Da sempre accanita lettrice, la duchessa di Cornovaglia Camilla non poteva proprio perdersi una visita alla casa di Jane Austen riaperta al pubblico di recente, dopo il restauro degli ultimi anni.

Situata a Chawton, nell'Hampshire, la dimora della scrittrice è un tipico cottage di campagna e conserva ancora parte dell'arredo originale, insieme ad alcuni memorabilia dell'autrice e agli abiti di scena utilizzati nella mini-serie prodotta nel 1995 dalla Bbc, ancora oggi considerata il migliore adattamento televisivo di Orgoglio e Pregiudizio.

Tra gli indumenti conservati, la duchessa Camilla ha avuto modo di toccare con mano, letteralmente, anche la camicia indossata dall'attore Colin Firth, che nella fiction interpretava il ruolo dell'affascinante Mr Darcy. «Peccato che non ci sia dentro Colin Firth» ha commentato la moglie del principe Carlo, sfiorando l'oggetto del desiderio di migliaia di fan e ripensando alla celebre scena del lago, in cui Mr Darcy esce dall'acqua con quella stessa camicia bagnata e incontra Jane Bennet.

«È stato un piacere mostrare Sua Altezza Reale in giro per la casa in quanto è una lettrice così avida e sostenitrice dell'alfabetizzazione» ha dichiarato la direttrice del museo Lizzie Dunford. «Sua Altezza Reale era affascinata dal piccolo tavolo da scrittura di Jane Austen, dalle lettere che scriveva qui e dalle prime edizioni dei suoi romanzi». Considerate le parole della duchessa, non c'è dubbio che anche il famoso indumento di Mr Darcy abbia prodotto un certo effetto sulla moglie del futuro re.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 22:46

