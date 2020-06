Callista Louise Gingrich e il marito Newt Gingrich, "fuga" dalla politica con la cena a base di pesce

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 19:48

e il maritocon una ricca cena a base di pesce si prendono un po’ di pausa dalla politica. In un periodo complesso e pieno di impegni in agenda, per staccare un po’, l’ambasciatore Usa presso la Santa Sede designato da Donald Trump nel 2017 e il marito si sono regalati una serata speciale fotografati dalUn’uscita in coppia in un ristorante a Piazza dei Ricci, in una Capitale con molte meno persone rispetto al passato, che ha visto i due consumare una romantica cena esclusivamente a base di pesce. I due sono appunti molti impegnati in politica, con Callista ambasciatore Usa presso la Santa a Sede e il marito, Newt Gingrich, già Presidente della Camera dei rappresentanti americana, con un mandato che ha esercitato dal 4 gennaio 1995 al 3 gennaio 1999 e candidato presidenziale repubblicano nel 2012.