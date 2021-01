Brooklyn Beckham innamorato: si tatua la lettera della fidanzata Nicola Peltz sul collo

Brooklyn Beckham si tatua sul collo la poesia d’amore che gli ha dedicato la fidanzata Nicola Peltz. Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham, ha deciso di regalare a Nicola Peltz l’ennesima prova d’amore, tatuandosi la sua poesia sul collo.

BROOKLYN BECKHAM E LA POESIA DI NICOLA PELTZ

Brooklyn Beckham ha condiviso dal profilo Instagram una sua foto, in cui mette in mostra il tatuaggio dedicato alla fidanzata Nicola Peltz: “Il mio ragazzo per sempre – recitano i versi tatuati sul collo, assieme a un ritratto dell’attrice - Leggi questo ogni volta che ti senti ansioso. Voglio che tu sappia quanto sei amato profondamente Hai il cuore più gentile che abbia mai incontrato e spero di non passare mai un giorno senza il tuo amore. Penso che tu sia così incredibile. Possiamo superare tutto insieme se respiri lentamente e ti fidi. Ti amo. La tua futura mogliettina”.

BROOKLYN BECKHAM E LA PROMESSA D'AMORE

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono incontrati per la prima volta al Coachella Festival nel 2017, ma si sono fidanzati nel 2019 dopo essersi rincontrati grazie a degli Amici comuni. Nel gennaio 2011 hanno reso pubblica la loro relazione con un post su Instagram e lo scorso luglio hanno annunciato le future nozze, dopo che Brooklyn ha regalato l’anello alla sua dolce metà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA