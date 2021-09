Britney Spears mette in mostra il lato b, i fan: «Fotoritocco». Lei pubblica il video hot sul social: «E' davero il mio cul*!»

Britney Spears scatenata. Britney Spears dopo aver postato un suo scatto sul social in cui mostra il lato b è stata accusata da alcuni follower di aver utilizzato il fotoritocco. Per tutta risposta e per dissipare i dubbi la cantante ha condiviso un video “senza filtri” in cui si mostra al naturale: «Così - ha spiegato sul social - potete vedere che questo è davvero il mio cul*!!!!»

Britney Spears mette in mostra il lato b: «E' davero il mio cul*!»

E' un momento felice per Britney Spears, la cantante infatti dopo tante battaglie giudiziarie sembra vicina a liberarsi dal controllo del padre, con lo stesso Jamie Spears che inaspettatamente ha depositato un’istanza al Tribunale di Los Angeles in cui ha chiesto di rinunciare al ruolo di supervisore della vita e dei lauti guadagni della figlia. Dopo 13 anni di controllo quindi Britney si libera e festeggia sul social, regalando scatti hot ai suoi follower. Dopo diverse foto in cui mostra il décolleté, la cantante pop ha deciso di donare ai fan uno scatto del suo lato b.

Britney Spears e il post accusato di fotoritocco (Instagram)

Il post è stato apprezzato, ma alcuni utenti hanno avanzato l’ipotesi dell’utilizzo di programmi di fotoritocco per migliorare la resa. Per tutta riposta Britney ha deciso di pubblicare il sexy video da cui è preso la scatto, seguito dalla didascalia:«Ecco un video in modo che possiate vedere che questo è davvero il mio cul*!!!! Niente filtri o trucchi… è lui!!!! Psss... Mi riprendo con un selfie stick e lo farò sempre RIMANE IN ALTO... NON RISPONDE... ed è ESTREMAMENTE AFFIDABILE».

