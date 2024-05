Britney Spears: «Gravi danni ai nervi», poi si spoglia nuda e annuncia:«Voglio farmi le iniezioni a cu*o». Post cancellati, fan in ansia

di Morgana Sgariglia

Britney Spears parla di problemi di salute su Instagram. Ieri in un post poi cancellato la popstar 42enne ha detto di voler perdonare le persone che le hanno causato «gravi danni ai nervi», che sta riscontrando sul lato destro del corpo e che è così messa male che, a volte, «non può pensare».

La notizia del danno al sistema nervoso della cantante arriva poco dopo aver riferito di essersi rotta un piede durante un incidente che ha fatto molto scalpore, allo Chateau Marmont di Los Angeles lo scorso 2 maggio. La cantante dice di essere caduta mentre ballava all'interno dell'hotel di Hollywood ma che adesso è guarita. Quella notte era in compagnia del fidanzato Paul Richard Soliz, con cui aveva litigato (i due stanno insieme da autunno 2023).

Il motivo del danno nervoso

«C'è stato un tempo in cui sono stata trattenuta in un posto contro la mia volontà a lungo», ha proseguito, riferendosi probabilmente al periodo trascorso sotto la tutela del padre (la famigerata "conservatorship"), da febbraio 2008 a novembre 2021. «Non sono più stata la stessa da allora» ammette.

La cantante ha detto di aver imparato ad affrontare il suo «trauma estremamente profondo» il meglio che può, sapendo che «va bene essere arrabbiata alcuni giorni o non stare bene» ma «è qualcosa che non credo che il mondo mi abbia permesso di fare».

Le iniezioni al sedere per averlo più pieno

Sempre su Instagram e nello stesso giorno, la cantante ha detto di volersi fare le iniezioni al sedere, ovvero la gluteoplastica, in un video in cui è completamente nuda in mezzo all'acqua dell'oceano, che c'è ancora ma la didascalia originaria è sparita. «Sto pensando di farmi delle iniezioni sul c**o per renderlo più pieno - c'era scritto.

Dopo aver in un primo momento rimosso il filmato, lo ha ripubblicato circa un'ora dopo. La seconda volta, però, ha semplicemente scritto: «Ciao al mio c**o!!!»

