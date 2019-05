Britney Spears, fan preoccupati per le sue condizioni di salute. Cosa sta succedendo?

Stipendi Rai, anche Bruno Vespa nel mirino dei tagli. Giro di valzer tra i conduttori​

Game of Thrones, la produzione ammette l'errore della tazza Starbuck's: «Daenerys aveva ordinato una tisana»

C'è apprensione nel mondo social per le condizioni di salute della pop star. Su Instagram infatti, è nato una sorta di movimento,, perché in molti temono che le condizioni psicologiche della cantante siano fuori dal suo controllo. Britney è stata recentemente ricoverata in una clinica psichiatrica, pare - secondo rumors citati dal sito di gossip– sotto pressione del padre, attualmente il suo. Allusioni, che fanno ipotizzare un ricovero coatto, condivise anche da un'altra star della musica,, che durante un suo concerto ha iniziato a gridare “free britney” all'interno di una delle canzoni del live.Ad avvalorare queste ipotesi allarmanti, la recente notizia, diffusa sempre dal sito tmz, che riguarda la madre della cantante, Lynne Spears, che avrebbe raggiunto Los Angeles per accertarsi personalmente della situazione della figlia. Nei giorni scorsi la cantante stessa, aveva postato sul suo profilo Instagram alcune foto e video per tranquillizzare i fan e smentire le voci avanzate da #freebritney. In un video in particolare la pop star, che appare stanca e triste, dice di “star bene, di essere stressata e di non credere alle voci che girano sul suo conto e sulla sua famiglia e di aver bisogno di privacy in un momento difficile della sua vita”.Un momento difficile che sarebbe legato ad un cedimento psicologico di Britney in seguito ad una brutta malattia di cui soffrirebbe suo padre. Ma a scatenare commenti e post sui social ha contribuito ulteriormente il video di Miley Cyrus, da sempre ammiratrice di Britney, vera icona dei primi anni Duemila, che recentemente ha annunciato di tornar presto sulle scene.