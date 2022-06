Quello tra Britney Spears e Sam Asghari è un matrimonio che i fan difficilmente dimenticheranno. E non solo per l'arresto dell'ex marito della cantante, Jason Alexander, che ieri ha provato a imbucarsi alla cerimonia in diretta Instagram prima di essere fermato dalla security e poi portato via dalla polizia, ma anche per il favoloso bacio sulle labbra che Britney si è scambiata con la collega e amica Madonna nella villa californiana di Thousand Oaks, a Los Angeles.

Britney Spears, al matrimonio bacio sulle labbra con Madonna come 19 anni fa

Avvolta in un mini dress rosso di Versace, la sposa si è sporta verso Madonna per darle un bacio che l'autrice di «Like a Virgin» ha a sua volta ricambiato. Un chiaro omaggio alla scandalosa effusione che le due cantanti si scambiarono in diretta tv sul palco degli MTV Video Music Awards del 2003. Il gesto scandalizzò molto il pubblico, contribuendo a rompere alcuni tabù sulla sessualità femminile.

Stando a una fonte di Page Six, pare che Madonna «abbia sepre avuto un debole» per la Spears e che in passato «si sia offerta di aiutare in qualsiasi modo» l'amica contro la conservatorship, una misura legale nei confronti della star revocata solo pochi mesi fa, consentendole così di liberarsi dal gioco paterno e riprendere in mano la propria vita.

L'intimo gesto è avvenuto in presenza di pochi selezionatissimi invitati, circa una sessantina, tra cui Paris Hilton, Drew Barrymore, Selena Gomez e Donatella Versace, che ha disegnato per lei l'abito di nozze.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 22:19

