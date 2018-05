Brigitte Nielsen choc, incinta col pancione a 54 anni: «La famiglia si sta allargando»

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Si parla di nuovo di, ex moglie di Silvester Stallone e attrice molto in voga negli anni ottanta. Brigitte, abituata a stupire, ha postato dal suo profilo Instagram una foto che la vede con un vestito bianco e un enorme pancione in vista. Il post ha naturalmente fatto clamore dato che, se fosse, questa sarebbe la quinta gravidanza per Brigitte, che ha ormai superato le 54 primavere.La foto infatti è corredata da una didascalia che lascia poco dubbi, “La famiglia si sta allargando”, ma in molti sulla rete pensano a uno scherzo o un modo per pubblicizzare la propria immagine.La Nielsen da tre diverse relazioni ha avuto quattro figli maschi: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Raoul Ayrton Meyer Jr, Douglas Aaron Meyer. Se la gravidazna fosse confermata sarebbe il primo figlio dal marito Mattia Dessi.