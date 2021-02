Bridgerton, il "duca di Hastings" Regé-Jean Page ha trovato l'amore: le foto che non lasciano dubbi

Delusione per le fan di Bridgerton: Regé-Jean Page, l'attore che interpreta il protagonista duca di Hastings, si è fidanzato. Il settimanale 'Chi' ha beccato il bel divo della serie Netflix in atteggiamenti inequivocabili con Emily Brown. Lei è una copywriter, ma anche una calciatrice in forza alle London's FBB Warriors. Tra i due è scoppiato l'amore e le foto mostrano abbracci, baci ed effusioni.

Bridgerton, il duca si è fidanzato

Il 31enne è diventato famoso grazie alla saga Bridgerton, dai romanzi di Julia Quinn. La prima stagione della serie ha avuto un successo planetario. In pochi giorni è stata vista da milioni di persone in tutto il mondo. La storia del duca che non vuole impegnarsi, ma che cede al fascino del "diamante" della stagione, ha appassionato e fatto sognare. Alcune delle scene più erotiche hanno Page come protagonista.

Bridgerton, la coppia

Page sta vivendo un momento d'oro. Convive con la sua fidanzata e presto potrebbe vestire i panni del più famoso degli agenti segreti. Sembra che sia in pole position per sostituire Daniel Craig in "James Bond". Craig ha annunciato l'addio al ruolo dopo l’uscita del tormentato "No time to Die".

