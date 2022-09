Brad Pitt debutta come artista, le sue sculture esposte in Europa: «Per capire dove ho sbagliato nelle relazioni»

Debutto a sorpresa per Brad Pitt. Dopo Johnny Depp anche l'attore si lancia nel mondo dell'arte ed esordisce in un museo europeo, dove questo fine settimana sono state esposte alcune sue sculture. Il divo, alla soglia delle sue quasi 60 primavere, ha scelto di dedicarsi a nuove forme espressive attraverso delle opere che sono state esposte al Sara Hildén Art Museumdi Tampere, in Finlandia.

Big news! @SaraHildenArt in #Tampere #Finland presents Thomas Houseago’s 1st exhibition in the Nordic countries. In the exhibition you can see his sculptures & paintings alongside a ceramic series by Nick Cave and sculptures by Brad Pitt 🤩. Photo: Jussi Koivunen #VisitTampere pic.twitter.com/OFixSLj9tp — Visit Tampere (@VisitTampere) September 17, 2022

Brad Pitt debutta come artista, le sue sculture esposte in Europa: «Il mio lavoro un'autoriflessione per capire dove ho sbagliato nelle relazioni»

Come riportato da The Indipendent, le sue creazioni sono state inserite all'interno di una mostra più ampia dedicata all'artista britannico Thomas Houseago e accanto a una serie di ceramiche del musicista australiano Nick Cave. «Per me e Nick questo è un nuovo mondo e il nostro primo ingresso. Sembra giusto», ha detto Pitt alla società di radiodiffusione finlandese Yle alla cerimonia di apertura. «Per me si tratta di auto-riflessione. Riguarda dove ho sbagliato nelle mie relazioni, dove ho fatto un passo falso, dove sono complice» ha detto la star di Fury all'inaugurazione della mostra. Per l'attore si tratta di «un inventario radicale di sé», una forma di onestà intellettuale verso se stesso e verso «coloro che potrei aver ferito».

Il divo di Hollywood non ha approfondito oltre, ma può essere che il riferimento riguardi anche l'ex moglie con cui peraltro ha appena perso una causa legale intentata dopo la vendita da parte di Angelina Jolie di Château Miraval, una villa francese che ospita una prestigiosa azienda vinicola che la coppia aveva acquistato nel 2008.

Le sculture di Pitt, in gran parte autodidatta, consistono in un pannello di gesso modellato con il titolo Self-Inflicted Gunshot Wound to the House che era fatto di proiettili intrappolati cristallizzati nel silicio. Tra le opere più piccole una scultura intitolata «Candle Holders For Loved Ones» che l'artista ha detto di avere «realizzato ai tempi del Covid» e una scatola di bronzo con mani, piedi e volti, dal titolo «Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time».

