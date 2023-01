Boomerissima, Alessia Marcuzzi spiazzata da Facchinetti: «Ricordi cosa abbiamo fatto?». Gelo in studio

Nella prima puntata di Boomerissima Alessia Marcuzzi ha ospitato anche Francesco Facchinetti, suo ex compagno e padre della figlia Mia. I due, non è un mistero, hanno mantenuto un ottimo rapporto, al punto che si vedono spesso insieme anche alla moglie del Fakko con cui è molto amica. Tuttavia in studio una battuta di Francesco ha fatto cadere il gelo.

La rivelazione di Facchinetti

Alessia ha sempre detto che nel suo programma includerà persone della sua famiglia, o comunque a lei molto care. Francesco, primo ospite dello show, nel corso della serata ha fatto riferimento a quando lui e la Marcuzzi stavano insieme. Durante il gioco SuperHit, la conduttrice ha chiesto a Francesco Facchinetti: «Sai che non so quale sia la tua canzone preferita?». E lui ha replicato: «È una cosa che ha a che fare con te. La prima volta che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?». Alessia imbarazzata ha replicato: «No…cioè, nel senso, non mi ricordo dov'era», cercando di recuperare, ma in modo catastrofico: «Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta, va be' comunque andiamo avanti».

L'imbarazzo

In studio c'è stato un momento di gelo così Facchinetti ha chiarito: «Ma non volevo dirlo infatti, però cos'è successo? Quella sera avevo la maglia degli A-ah perché tu sei fanatica degli A-ah, te lo ricordi che avevo quella maglia?», ma Marcuzzi ha replicato con un secco: "No". A quel punto interviene anche Claudia Gerini, in squadra con Facchinetti: «Le è rimasta proprio impressa quella serata», così Alessia e il pubblico scoppiano a ridere ma Francesco rivela: . Alessia Marcuzzi è scoppiata a ridere, mentre Francesco Facchinetti ha svelato: «Parliamo di un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non te lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d'amore. La canzone si chiama Take on me».

