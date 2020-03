Bobo Vieri papà bis, nuova vita dopo Stella: «Faccio tutto senza problemi, lei è stata la mia gioia più bella»

“Non vediamo l’ora di diventare di nuovo genitori, di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita”, Bobo Vieri aspetta di diventare papà per la seconda volta, dopo la nascita della sua prima figlia Stella, nata dalla relazione con l’ex velina Costanza Caracciolo.

Lui e la moglie son tornati a Milano lasciando temporaneamente a Miami (“Qui siamo felici, con tutti i parenti e i nostri amici vicino. Non sappiamo se vivremo qui per sempre, ma al momento va bene così”) ed è pronto ad accogliere la secondogenita, senza grossi cambiamenti: “Non è cambiata molto – ha spiegato in un’intervista a “Grazia” - anche perché già prima non uscivo tutte le sere, né facevo tutto quello che volevo.



Anzi, di solito mi alzo presto la mattina. Ora che ho una bimba, sto tutto il giorno con lei, se non lavoro. Voglio prendermi cura di lei. Avevo già una vita bellissima, ma lei è stata la mia gioia più bella (…) Sono un padre che fa tutto, senza nessun problema”.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 18:34

