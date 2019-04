Bobo Vieri e Costanza Caracciolo nuova vita: trasferimento a Miami con Stella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova vita per. La coppia, che ha avuto recentemente la prima figlia, Stella, si è sposata in gran segreto ed è partita alla volta di. L’ex calciatore vive da tempo nella località balneare della Florida e quindi Costanza non ha problemi con la durata del visto turistico.Un trasferimento di famiglia per Bobo, Costanza e la piccola Stella: “Dopo le nozze avvenute in gran segreto e alla presenza di solo due testimoni – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno iniziato la loro nuova vita con la figlia Stella a Miami, dove il calciatore vive da tempo. Con il matrimonio l’ex velina non avrà più il problema di dover lasciare gli States a ogni scadenza del visto turistico: Vieri è anche cittadino americano e ora lei è sua moglie”.