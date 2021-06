Bobo Vieri e l'amore per la sua famiglia: «Costanza? È stato tutto molto veloce e semplice»

Bobo Vieri tenero padre e amorevole marito. Una veste in cui molti non sono abituati a vederlo ma da quando è iniziata la sua relazione con Costanza Caracciolo, l'ex bomber ha mostrato un lato molto più sentimentale di sé. In una lunga intervista a Il Corriere della Sera Bobo ha parlato della moglie e delle loro bambine, Stella e Isabel di 3 e 1 anno.

«Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei. La conoscevo da dieci anni, sapevo bene che tipo di donna avevo davanti. È stato veloce, tutto molto semplice. L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati», queste sono le parole di Bobo su Costanza con la quale dopo molti anni di conoscenza e amicizia è sbocciato un sentimento molto forte.

Vieri ha ammesso di essere molto affascinato dal carattare della moglie: «È sempre solare e ha un gran carattere», poi ammette che non avrebbe potuto desiderare madre migliore per le loro bambine. I due hanno sempre voluto rispettare la privacy delle figlie concedendo pochissimi scatti sui social e tutti con il viso oscurato, una scelta dettata solo dal loro desiderio di proteggere da eventuali attacchi, critiche e commenti mediatici le piccole.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 19:56

