Bobby Brown, altro dramma per l'ex marito di Whitney: morto il figlio Bobby jr a 28 anni

Bobby Brown ha perso un altro figlio, Bobby Brown Jr. infatti è morto in circostanze ancora misteriose. Una fonte vicina alla famiglia ha detto che il ragazzo è stato trovato privo di vita nella sua casa, nella zona di Los Angeles.

È un'altra orribile tragedia che il cantante e la sua famiglia devono sopportare. La sorellastra di Bobby Jr. Bobbi Kristina è morta quando aveva solo 22 anni dopo che è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua casa in Georgia. Il medico legale ha stabilito che la causa della morte di Bobbi Kristina era che aveva livelli tossici di cocaina e alcol nel suo corpo. È stata una morte stranamente simile a sua madre, Whitney Houston, che era morta 3 anni prima per un'overdose accidentale mentre era in una vasca da bagno al Beverly Hilton Hotel.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 09:20

