Blake Lively incinta del terzo figlio: pancino in mostra insieme a Ryan Reynolds

. La bella attrice di Gossip Girl e il sexy marito, sono in attesa del loro terzo bambino e lo hanno annunciato con una sfilata sfolgorante, con tanto di pancione, sul. Protagonisti alla prima del film “Pokemon: Detective Pikachu“, non hanno nascosto le dolci rotondità.Blake Lively si è mostrata con un sexy abito scintillante in giallo. Il vestito, che fascia perfettamente la sua figura in splendida forma, ha messo in evidenza il pancino, non lasciando alcun dubbio ai paparazzi e ai presenti. La coppia, che ha conquistato tutti sui social con la loro ironia, appare più innamorata che mai, e dopo aver messo al mondo due bambini, hanno deciso di allargare la famiglia.I due attori, che sono sposati dal 2012, sono già genitori di Inez (2 anni) e James (4 anni). Ryan Reynolds era stato già sposato con con Scarlett Johansson dal 2008 al 2011, poi sul set di Lanterna verde incontra Blake che diventa la donna della sua vita. Insomma, tutto procede a gonfie vele per la coppia, e chissà se il terzo figlio in arrivo non sarà questa volta un maschietto.