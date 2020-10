Flavio Briatore riapre il Billionaire di Dubai: «In bocca al lupo a tutto il mio staff». L'emergenza Covid non blocca l'imprenditore

Briatore non molla , anzi rilancia a Dubai e dal profilo Instagram augura: «In bocca al lupo Billionaire! Domani l'apertura ufficiale», riferendosi alla nuova stagione del locale nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. L'augurio dell'ex boss di "The Apprentice" è rivolto a tutto il personale - camerieri, segretri e cheff - schierato al completo e con mascherina d'ordinanza, che domani per chi legge, ovvero il 30 ottobre 2020, tornerà al lavoro.

Pochi i commenti negativi, malgrado le polemiche estive che hanno riguardato il Billionaire di Porto Cervo (il "padre" di tutti i locali del marchio), indicato come possibile focolaio di contagio Covid. E malgrado la lunga querelle - e gli sfottò sulla presunta "prostatite" - che hanno riguardato lo stesso Briatore, risultato a sua volta positivo a fine del mese di agosto (nella foto).

Se pochi lanciano un monito a Briatore ricordando la recrudescenza della pandemia nel mondo, i più - tra i follower dell'imprenditore (monegasco di stanza) ed ex team manager in Formula 1 - plaudono alla sua grinta e lalla sua capacità di reagire al periodo di grave emergenza causato dalla pandemia.

L'unico grattacapo per il Boss della Billionaire Life sembra essere quello che riguarda il rapporto con la ex moglie Elisabetta Gregoraci, splendida in quilina della casa del Grande Fratello, in amore - ma non si potrebbe dire causa contratto post matrimoniale che lo vieta - con il coinquilino Pierpaolo Pretelli (gia Velino di Striscia La Notizia).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 19:54

