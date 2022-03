L'ex moglie di Bill Gates si confessa in tv: «Con lui una vita malata». E l'uomo più ricco del mondo versa 2 miliardi sul suo conto

Melinda French Gates, ex moglie del fondatore di Microsoft Bill, si confessa, per la prima volta in pubblico dopo la separazione dal miliardario. Lo fa con un'intervista che la rete televisiva statunitense Cbs trasmetterà questa sera. La notizia è riportata sul Messaggero da Flavio Pompetti.

IL TRADIMENTO



La ex moglie dell'ex uomo più ricco del mondo confessa di non essere riuscita a superare il dolore per il tradimento del marito, coinvolto in una relazione amorosa con una dipendente della Microsoft: «Io credo nel perdono, e in un primo momento mi ero convinta che insieme stessimo cercando di superare la crisi. Non c'è stato un vero e proprio punto di rottura, è solo che ad un certo punto mi sono resa conto che stavo vivendo una vita malata, e che non mi fidavo più del rapporto che condividevo con Bill».

«Ho passato giornate intere a piangere - dice Melinda - sdraiata su un tappeto, incapace di sollevarmi. Ho sofferto, certo. Ho sentito la perdita lacerante di qualcosa che pensavo sarebbe stato mio per tutta la vita. Per fortuna ad un certo punto ho deciso di intraprendere un percorso di guarigione, e solo ora sento che mi sto affacciando su nuovi orizzonti».

La rottura tra i due è avvenuta lo scorso anno, dopo 27 anni di matrimonio. Nella pratica di divorzio conclusa ad agosto Melinda non ha chiesto che l'ex marito paghi gli alimenti, ma lui ha trasferito sul conto della ex moglie 2 miliardi di dollari in contanti ed azioni.



