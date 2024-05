Bianca Censori nei film hard di Kanye West? L'indiscrezione: «È la sua musa ispiratrice, ma c'è un problema»

di Redazione Web

Sembrerebbe essere "avviata" la carriera di Kanye West nell'industria del porno. E, secondo alcune voci, c'è la probabilità che anche sua moglie, Bianca Censori, presto potrebbe farne parte. Secondo alcune voci, qualcuno dalla nuova azienda del rapper sembrerebbe aver lanciato la notizia, spiegando come, però, la designer del marchio di moda di West Yeezy non sia molto d'accordo, tanto da dichiararsi «preoccupata per le scelte del marito».

Le voci

Kanye West è sempre stato molto esplicito nel parlare del suo modo di vivere il sesso e del suo rapporto con la pornografia. Ha dichiarato, più volte, di esserne dipendente e di riconoscere come non sia un'abitudine sana. Per cui i fan non sono rimasti stupiti dalla decisione di avviare una propria industria pornografia. Ma a farne parte, forse, potrebbe anche essere sua moglie Bianca Censori, che però non sembrerebbe essere molto d'accordo con la decisione del marito.

«Bianca sta andando fuori di testa e con una buona ragione - ha dichiarato la fonte intervistata da Tmz - il cantante la sta pavoneggiando e la veste come se fosse una porno star, ora si conosce il motivo! Lei non vuole farne parte, perché crede di aver passato ogni limite.

Gli scandali di Kanye West e Bianca Censori

L'indiscrezione non è stata confermata da nessuno dei due, per il momento. Bianca Censori ha iniziato a catturare l'attenzione dei riflettori quando è stata scoperta a consumare un rapporto intimo con Kanye West lungo i canali di Venezia. Da allora, sono aumentate le voci secondo cui lei fosse "manipolata" dall'ex marito di Kim Kardashian, visto che ogni volta che usciva insieme a lui indossava abiti corti o con trasparenze che mettevano in risalto il suo corpo.

