Bianca Balti come Angelina Jolie, si opera per rimuovere entrambi i seni. «Sono spaventata»

Bianca Balti la scorsa estate ha scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1 per questo motivo l'8 dicembre si sottoporrà ad una doppia mastectomia e ad una isterectomia per rimuovere entrambi i seni e le ovaie a causa del rischio di sviluppare il tumore. «Sono spaventata», ha confessato la modella a poche ore dall'intervento che si svolgerà in una clinica a Los Angeles.

Il racconto di Bianca

Bianca Balti ha indirizzato una lunga lettera ai fan iscritti alla sua newsletter: «Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che è arrivato momento non ne ho voglia. Mi sento fragile. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità», ha confessato la 38enne.

«"Mamma si opera perché ama troppo la vita", così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11 di Los Angeles, per l'ennesima volta Bianca sceglie la vita», conclude così la sua lettera Bianca Balti, ed è proprio con queste parole che ha motivato alla sua bambina la scelta di sottoporti all'intervento.

