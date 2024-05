Bianca Balti presenta il nuovo compagno, ma le foto non convincono: «È tossico». Chi è il milionario amico di Leonardo Di Caprio

di Redazione web

Bianca Balti ha un nuovo amore e lo ha presentato personalmente, senza nascondersi o camuffare nulla. La top model ha pubblicato una serie di foto romantiche sul proprio profilo Instagram in compagnia di Helly Nahmad, ricco imprenditore 46enne di New York che sarebbe anche amico intimo dell'attore hollywoodiano Leonardo Di Caprio. Il post di Bianca ha colto un po' alla sprovvista i fan, che non sospettavano che il cuore della modella stesse battendo per qualcuno in particolare. Alcuni follower, però, hanno fatto ironia sulle immagini della nuova coppia.

Bianca Balti in love

Bianca Balti ha pubblicato delle nuove foto con il compagno Helly Nahmad con il quale si scambia teneri baci, si scatta selfie a cene romantiche oppure fotografa in compagnia della figlia più piccola, Mia. La didascalia che accompagna il post recita semplicemente: «Buon compleanno H», con tanto di cuore rosso.

Come riporta il settimanale Chi, la relazione tra Bianca ed Helly sarebbe cominciata prima di Natale e i due sarebbero molto innamorati. Lui, imprenditore milionario e collezionista di opere d'arte, possiede un intero piano della Trump Tower a New York (del valore di 18 milioni di dollari), per non menzionare la sua amicizia con Leonardo Di Caprio e il fatto che sia proprietario della nota Helly Nahmad Gallery, una galleria d’arte di Manhattan che espone anche opere di artisti del calibro di Pablo Picasso. Le foto di Bianca Balti sono state commentate anche da Vittoria Ceretti, attuale fidanzata di Di Caprio che ha lasciato tre cuoricini rossi.

I commenti social

Nonostante il nuovo post di Bianca Balti sia piaciuto molto ai suoi fan, in tantissimi hanno fatto ironia sulle espressioni di Helly Nahmad che sembra quasi infastidito davanti all'obiettivo.

