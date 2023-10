Bianca Atzei, secondo figlio con Stefano Corti? «Se giocasse meno con i videogiochi...»

di Redazione web

Bianca Atzei (36 anni) e Stefano Corti (38 anni) sono più innamorati che mai. L'arrivo di Noa, a gennaio del 2023, ha consolidato ancora di più il loro legame. La loro storia d'amore è nata oltre 4 anni fa e da allora, la cantante e la Iena non si sono mai lasciati, mostrando sui social la parte più divertente e spensierata della loro relazione.



Stefano Corti non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi e la Playstation, condividendo le sue avventure e i suoi giochi preferiti. Bianca Atzei non si è mai opposta al suo hobby, anzi, molto spesso si è resa protagonista di divertenti gag su Instagram. Tuttavia, i fan lo prendono spesso in giro per questo suo lato bambino. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Bianca Atzei, la richiesta di Stefano Corti

Stefano Corti ha pubblicato uno scatto insieme alla compagna Bianca Atzei con una richiesta molto esplicita che non lascia spazio all'immaginazione: «Visto che ci vengono bene i bambini, ne facciamo un altro Bianca?» Intanto una fan ha voluto scherzare con Stefano: «Se butti via la Playstation potresti farcela!», ironizzando sulla passione della Iena.

La coppia desidera avere altri figli, oltre Noa, secondo quello che dice Stefano, se il futuro bambino fosse una femmina avrebbero già il nome. Che sia un indizio sulla seconda gravidanza?

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 08:34

