Bianca Atzei e Stefano Corti, la proposta di matrimonio da favola: «Gigi D'Alessio canta la serenata»

La proposta di matrimonio è un momento magico e intimo che capita una volta solo nella vita (o almeno si spera). Le coppie vip amano condividere questi momenti con i loro follower e, magari, renderli parte della scena magica, come nel caso della proposta di Fedez a Chiara Ferragni, in occasione del concerto all'Arena di Verona. Il rapper si è inginocchiato di fronte allo stupore dell'imprenditrice digitale e di tutto il pubblico che ha reso quel momento ancora più indimenticabile.

Bianca Atzei ha le idee molto chiare sul suo momento magico. La cantante fa coppia fissa con Stefano Corti, inviato di Le Iene, dal 2019 e i due hanno un figlio di quasi un anno. Il matrimonio sembra essere sempre più vicino, soprattutto quando è quasi tutto organizzato.

Andiamo a scoprire la proposta da favola per Bianca.

La proposta di matrimonio

Bianca Atzei ha confessato a Stefano Corti di avere già tutto pronto perché lui la vuole sposare. «Ho pensato ad una crociera sul Nilo, ci saranno i nostri parenti, all'incirca 20 persone.

È tutto pronto quindi, proposta, matrimonio e invitati...manca solo lo sposo che per adesso si limita a prendersi gioco di lei, anche se in cuor suo lo sa che prima o poi toccherà andare in crociera per chiederle di passare il resto della vita insieme.

