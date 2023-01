Bianca Atzei, notte da incubo per lei e Stefano Corti: «Noa era inferocito, voleva solo stare in braccio»

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander da pochi giorni e tramite il proprio profilo Instagram raccontano ai loro follower come procede la vita con il loro bambino. La cantante e la "iena" postano molti video che li ritraggono di notte a darsi il cambio per tenere in braccio Noa tra una poppata e l'altra. Anche questa mattina all'alba i due hanno pubblicato alcune storie su Instagram.

Bianca Atzei, Stefano Corti ironizza su Federico Fashion Style e il coming out: «Un'altra certezza che crolla...»

Bianca Atzei mamma, soltanto adesso Stefano Corti si accorge della novità: «Ormai...»

Bianca Atzei, i fan preoccupati dopo il parto: lei sta a letto, non mangia e il bimbo ha la manina fasciata

Le storie Instagram di Bianca e Stefano

Nelle loro ultime storie Instagram Bianca Atzei e Stefano Corti appaiono sì felici, ma anche provati. La cantante ha postato due selfie con il suo neonato alle 5.55 di questa mattina, lunedì 23 gennaio, perché in alcune storie precedenti aveva spiegato ai follower che si stava organizzando con le varie poppate giornaliere e notturne. Stefano Corti invece ha pubblicato dei video alle 2.20 della notte dove spiega: «Noa è inferocito, continua a piangere. Si calma solo se mi alzo in piedi».

Il parto di Bianca Atzei

Noa Alexander, figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti, è nato mercoledì 18 gennaio e la cantante ha descritto il parto come uno dei momenti più belli della sua vita. Bianca ha sempre detto infatti, che uno dei suoi sogni più grandi era quello di diventare mamma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA