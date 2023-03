Bianca Atzei, Stefano Corti: «Finalmente abbiamo trovato il modo per far dormire Noa»

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno sempre raccontato sui propri profili social che il loro bambino Noa Alexander fatica ad addormentarsi e spesso si sveglia di notte. Nelle ultime storie Instagram postate dalla Iena però, i due genitori potrebbero aver trovato lo stratagemma giusto per fare appisolare il neonato. Di che cosa si tratta?

Bianca Atzei, Stefano Corti: «Ti chiedo scusa Noa se la mamma ti ha vestito così, io non c'entro niente»

Bianca Atzei, Stefano Corti e la canzone per Noa Alexander: «Siamo nervosi per colpa tua che la notte non ci fai dormire»

Bianca Atzei mostra la cicatrice del cesareo, gli hater attaccano: «Sei senza pudore»

Noa Alexander si addormenta solo con questo rumore

Le ultime storie Instagram che Stefano Corti ha pubblicato sul proprio profilo sono esilaranti. Il compagno di Bianca Atzei inquadra prima il neonato all'interno del suo ovetto, poi un'altra stanza in cui c'è il fon per capelli acceso. Stefano allora inquadra la cantante e dice: «Forse abbiamo trovato il modo per non far piangere Noa, ma perché proprio questo?». Stefano inquadra di nuovo Bianca e le chiede: «Facciamo una prova per vedere se senza il fon piange?» e la cantante ridendo risponde: «Assolutamente no».

Vita da genitori

Bianca Atzei e Stefano Corti ultimamente postano moltissimi contenuti social in cui mostrano il loro bambino e in cui raccontano tutte le nuove sensazioni che stanno provando e che solo un figlio può portare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA