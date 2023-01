Bianca Atzei, Stefano Corti ironizza su Federico Fashion Style e il coming out: «Un'altra certezza che crolla...»

di Redazione web

Stefano Corti è da poco diventato papà del piccolo Noa Alexander avuto insieme alla compagna Bianca Atzei. La coppia è tornata a casa con il neonato proprio oggi, sabato 21 gennaio, e ha postato diverse storie su Instagram. Uno degli ultimi video però, pubblicati da Stefano non ha nulla a che vedere con il suo bambino. La "iena" commenta invece, un altro personaggio pubblico: Federico Fashion Style.

La storia Instagram di Stefano

L'ultima storia che Stefano Corti ha postato su Instagram vede come protagonista Federico Fashion Style che oggi a Verissimo ha fatto coming out. Il compagno di Bianca Atzei ha pubblicato il video in cui il parrucchiere si confessa e ha scritto: «Ecco un'altra certezza della mia vita che si sgretola... Mi sento mancare il suolo sotto i piedi».

Federico Fashion Style ha confessato di essere omosessuale a Verissimo. Il parrucchiere ha però, raccontato di non essere al momento impegnato con nessuno.

