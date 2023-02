Bianca Atzei, il compagno Stefano Corti prova così a far addormentare Noa: «Qui si provano metodi nuovi»

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno provando vari metodi per fare addormentare prima il loro bambino Noa Alexander. I due sono da poco diventati genitori e come dichiarato da loro stessi, stanno cercando di prendere le giuste misure per fare stare al meglio il loro piccolo. Spesso la "Iena" e la cantante condividono scene di vita quotidiana sui propri profili Instagram spiegando che (soprattutto la notte), non è per nulla semplice il "mestiere del genitore". Una delle ultime storie postate da Bianca è esilarante.

Bianca Atzei, Stefano Corti si sfoga: «Col bambino facciamo orari impossibili». Bufera sui social

Bianca Atzei e il post partum: «Fondamentale non stare sole». Ecco cos'ha detto

Bianca Atzei: «Non dormo più per le poppate notturne, ma sono felice così»

Nuovo metodo

In una delle ultime storie postate da Bianca Atzei sul proprio profilo Instagram la cantante appare visibilmente stanca ma è evidente che sia molto felice e inquadra il compagno Stefano Corti che sullo sfondo corre avanti e indietro con la carrozzina. Bianca ride nel vedere i tentativi messi in atto da Stefano per cercare di fare addormentare Noa Alexander che, per le poppate, si sveglia più volte in una notte.

Lo sfogo di Stefano Corti

Recentemente Stefano Corti ha spiegato ai propri follower che anche se a volte lui e Bianca appaiono stanchi, in realtà sono le persone più felici del mondo e che fare il genitore comporta anche dei momenti di stanchezza che però, vengono ripagati da tutta la gioia che un neonato può dare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA