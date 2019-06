Bianca Atzei pubblica il nuovo singolo, il compagno Stefano Corti commenta: «Ottima per gli stitici»

The Voice, vince Carmen Pierri: chi è la cantante 16enne e perché non è stata premiata in diretta​

Mercoledì 5 Giugno 2019, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha ritrovato l'amore, la felicità e quella serenità necessaria per continuare a fare il proprio lavoro. La cantante sarda, che da qualche tempo frequenta, sembra essere riuscita a dimenticare Max Biaggi proprio grazie all'amore per il 'twerkatore' de Le Iene.Ieri è uscito ildi: si chiama La mia bocca ed è stato subito molto apprezzato dai fan. Compreso, che però non ha esitato a scherzare facendo delle battute sul brano. No, non c'è nessun riferimento 'hot' al titolo, come verrebbe da pensare, ma questo non ha impedito adi ironizzare sulla nuova hit della ragazza che frequenta da poco.Tanti follower, compresi vip come l'amica e conterranea Melissa Satta, sono impazziti per il nuovo singolo di. Il compagno, invece, ha preferito scherzare così: «Mi ha chiesto di ascoltare il brano e di dire cosa ne penso: devo dire che è ottimo per gli stitici e a casa la metto a tutto volume perché mi sta sul c***o il vicino». Ad ogni modo, nel caso in cui non fosse chiaro il tenore scherzoso dei commenti nelle sue Instagram Stories,ha voluto anche aggiungere l'emoji di due mani a forma di cuore e una risata.