Bianca Atzei, paura per la cantante. Il compagno Stefano: «Ha problemi di salute». Ecco come sta

Non posta più stories da giorni Bianca Atzei. Che sarà successo? L'artista sarda è in dolce attesa, agli sgoccioli del parto del suo primo, attesissimo, figlio. A chiarire il tutto è proprio il compagno, la Iena Stefano Corti che spiega sul suo profilo Instagram cosa sta succedendo a Bianca. «Purtroppo Bianca ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto» scrive Stefano , motivando l'assenza della compagna. E aggiunge: «E' nelle fantastiche mani dei medici del Mangiagalli e speriamo possa tornare presto a casa». Solo poche ore fa, poi, Stefano è tornato sui social per aggiornare ancora i followers.

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli posta il Pos per bambini: «Per piccoli aspiranti tassisti, prendete confidenza»

«Sembra stia meglio» scrive la Iena e rivolgendosi ai fan di Bianca: «Grazie a tutti per i messaggi» con tanto di cuoricino affettuoso.

Il pancione

Una delle ultime storie Instagram che Bianca Atzei ha postato, la vedono intenta a cenare sopra "un tavolo" molto particolare: il suo pancione. La cantante è ormai arrivata al termine della sua gravidanza e si sta godendo questi ultimi momenti con la pancia prima di abbracciare il suo primo figlio.

Il desiderio di diventare mamma

Bianca Atzei ha sempre dichiarato che uno dei sogni della sua vita era proprio diventare mamma. Tra poco avrà il suo bambino tra le sue braccia e ha voluto raccontare la sua esperienza con la gravidanza a Le Iene. Durante il programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, la cantante ha parlato dei tentativi passati per avere un figlio, dell'aborto e infine della gioia per il bambino che sta per nascere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA