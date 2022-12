Bianca Atzei e il pancione eplosivo: «Siamo arrivati a questo punto»

di Redazione web

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti aspettano il loro primo bambino che nascerà tra meno di un mese. La cantante mostra un pancione esplosivo e bellissimo e su Instagram posta storie esilaranti mentre racconta della gravidanza che sta vivendo.

Bianca Atzei e Stefano Corti rivelano il nome del bebè in arrivo. E Pieraccioni scherza così

Bianca Atzei e Stefano Corti, il baby shower tutto azzurro: le immagini conquistano i social

Bianca Atzei e Stefano Corti svelano il sesso del bambino: «Sarà un maschietto»

La storia Instagram

Una delle ultime storie Instagram che Bianca Atzei ha postato, la vedono intenta a cenare sopra "un tavolo" molto particolare: il suo pancione.

La cantante è ormai arrivata al termine della sua gravidanza e si sta godendo questi ultimi momenti con la pancia prima di abbracciare il suo primo figlio.

Il monologo di Bianca a Le Iene

Bianca Atzei ha sempre dichiarato che uno dei sogni della sua vita era proprio diventare mamma. Tra poco avrà il suo bambino tra le sue braccia e ha voluto raccontare la sua esperienza con la gravidanza a Le Iene.

Durante il programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, la cantante ha parlato dei tentativi passati per avere un figlio, dell'aborto e infine della gioia per il bambino che sta per nascere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA