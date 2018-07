Bianca Atzei e il giallo del nuovo fidanzato: baci con un uomo misterioso in macchina a Milano

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Bianca Atzei bacia un uomo misterioso. La cantante, dopo la fine della sua relazione con Max Biaggi è partita per l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi dove ha confessato di pensare ancora al suo ex.Tornata dalla sua avventura in Honduras, che l’ha vista protagonista, Bianca è stata molto vicina al collega naufrago Jonathan Kashanian ma ora sembra aver trovato un nuovo amore.La Atzei infatti è stata sorpresa da “Novella2000” a Milano in un bar assieme a un uomo misterioso. Terminata la consumazione i due entrano in macchina e dopo una chiacchiera si scambiano un bacio, che non è sfuggito al paparazzo appostato…