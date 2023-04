Bianca Atzei sveglia all'alba per Noa: «All'inizio la stanchezza oscurava tutto, adesso questo è il mio momento preferito»

di Redazione web

Bianca Atzei è solita condividere con i propri follower molti momenti con il suo bambino Noa Alexander. Spesso la cantante posta, infatti, storie o immagini in compagnia del neonato che sorride o fa le smorfie. Bianca, molte volte, ha raccontato di doversi alzare la notte per accudire Noa oppure di svegliarsi alle prime luci del mattino per le poppate. Nell'ultima storia pubblicata, la cantante ha spiegato come in questi momenti non ci sia più la stanchezza di prima.

La storia Instagram di Bianca Atzei

Nella sua ultima storia Instagram, Bianca Atzei stringe a sé il suo bambino Noa Alexander. Al momento dello scatto erano le 5.24 di questa mattina, lunedì 10 aprile, e la cantante ha scritto: «Questo è diventato un momento che amo. La notte, il silenzio e noi. Il nostro momento. All'inizio la stanchezza oscurava tutto il bello di questo momento. Ora, lo aspetto e me lo godo tutto». Alcune settimane dopo la nascita di Noa, Stefano Corti aveva spiegato ai follower che lui e Bianca erano un po' stanchi (ma comunque molto felici) perché il bambino faticava ad addormentarsi e poi a dormire durante la notte.

Pasqua in famiglia

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno trascorso il giorno di Pasqua in famiglia. La cantante e la Iena hanno scattato diverse foto, poi pubblicate su Instagram, con il loro bambino Noa.

